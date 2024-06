“Il calcio va veloce”: Ndoye glissa sull’Inter e svela la sua priorità

Intervenuto ai microfoni di RSI, Dan Ndoye ha toccato diversi argomenti nel corso del post Svizzera-Germania: le sue parole

Autore della rete che ha stappato Svizzera-Germania, Dan Ndoye è stato uno dei migliori in campo della sfida valida per la terza giornata del campionato Europeo. Frizzante e propositivo, il jolly del Bologna ha capitalizzato uno splendido assist di Freuler per siglare la rete del momentaneo vantaggio degli elvetici.

Prosegue dunque il buon momento di forma del classe ‘2000, autore già di una stagione sopra le righe con la maglia del Bologna che ha contribuito ad attirare l’interesse di diversi club. Nelle ultime settimane, ad esempio, è stata soprattutto l’Inter ad avviare i contatti per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. Sull’argomento si è espresso Ndoye in persona, che così ha commentato le ultime voci sul suo futuro nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di RSI: “L’Inter sulle mie tracce? Il calcio corre veloce. Un giorno si è al top e il giorno dopo può capitare che non lo sei più. Quindi devo continuare a fare queste prestazioni, adesso il mio pensiero è rivolto alla Nazionale”.