DIRETTA Euro 2024, Croazia-Italia e Albania-Spagna | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Ultimo atto della fase a gironi, per il gruppo B, per l’Italia di Luciano Spalletti contro la Croazia di Zlatko Dalic

Ci siamo, l’attesa è finita: è il giorno decisivo per conoscere il destino dell’Italia in questi Europei 2024 in corso di svolgimento in Germania. Per la terza giornata, gli Azzurri affrontano la Croazia.

La selezione nostrana, guidata dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è reduce dalla brutta sconfitta patita contro la Spagna di Alvaro Morata e compagni, decisiva l’autore di Riccardo Calafiori. Le ‘Furie rosse’ hanno sovrastato l’Italia sotto tutti i punti di vista, anche se per la qualificazione poco cambia: due risultati utili su tre per gli Azzurri, in caso di pareggio incontreranno agli ottavi di finale la Svizzera dell’interista Yann Sommer. Di contro, i croati del commissario tecnico Zlatko Dalic hanno bisogno dei tre punti per qualificarsi al turno successivo, dopo il pareggio della giornata precedente contro l’Albania di Sylvinho. Calciomercato.it vi offre la cronaca della ‘Red Bull Arena’ di Lipsia.

FORMAZIONI UFFICIALI CROAZIA-ITALIA

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Sucic, Pasalic; Kramaric. CT. Dalic

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Retegui, Raspadori.. CT. Spalletti

CLASSIFICA GRUPPO B: Spagna 6 punti; Italia 3; Albania e Croazia 1

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)

Nell’altra partita del gruppo B, come detto, si affrontano Albania e Spagna. Gli spagnoli, guidati in panchina dal commissario tecnico Luis de la Fuente, si sono già assicurati il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024 da prima in classifica dopo la vittoria ottenuta contro l’Italia di Luciano Spalletti e può, quindi, dare spazio alle seconde linee in questo ultimo impegno della fase a gironi. Di contro, la selezione del commissario tecnico Sylvinho ha bisogno di una vittoria per sperare nel passaggio del turno. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Merkur Spiel-Arena’ di Dusseldorf.

FORMAZIONI UFFICIALI ALBANIA-SPAGNA

ALBANIA (4-3-2-1): Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Laci; Bajrami, Asani, Manaj. CT. Sylvinho

SPAGNA (4-3-3): Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Olmo; Torres, Joselu, Oyarzabal. CT. De la Fuente

ARBITRO: Glenn Nyberg (Svezia