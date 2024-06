Croazia-Italia, Spalletti ‘diventa’ Allegri: “Fuori Di Lorenzo e Jorginho”

Nella giornata di oggi Spalletti si gioca una tappa fondamentale della sua avventura in azzurro: non mancano le critiche

Vietato sbagliare, ultima chiamata, ultima spiaggia. Chiamatela come volete, ma questa sera l’Italia di Luciano Spalletti si gioca tutto: per il passaggio del turno serve almeno 1 punto da raccogliere nella sfida contro la Croazia. Dopo le scelte effettuate contro Albania e Spagna, il CT è chiamato a dare uno scossone alla Nazionale e le critiche sono già arrivate.

In conferenza stampa Spalletti ha parlato delle difficoltà avute dagli Azzurri contro la Spagna e ha confermato la propria fiducia in diversi elementi, nonostante delle prestazioni non brillantissime. In particolare, il CT si è espresso riguardo a Di Lorenzo definendolo come un figlio. Una dichiarazione che ha subito scatenato le critiche social dei tifosi e ha gettato dei dubbi riguardo alle scelte del selezionatore della Nazionale. Di seguito ecco alcuni dei (molti) tweet sulle decisioni di Luciano Spalletti in questa fase a gironi di Euro 2024.

Di Lorenzo sempre in campo, incredibile. — 🇦🇲🇹🇼 (@Richard53723060) June 24, 2024

Ma quindi nemmeno stasera #Fagioli, gioca..boh,che l’ha chiamato a fare non si sa!

Altra cosa,le parole su #diLorenzo di #Spalletti, mi sembrava di sentire Allegri con Desciglio,si deve fare il bene dell’Italia, eppure si fanno preferenze a prescindere dalle prestazioni, mah — Cate (@Cate1081) June 24, 2024

Di Lorenzo titolare dopo aver subito 10 tunnel ed essere stato saltato pensa 45 volte contro la Spagna 😵‍💫 — Un_Contabile (@ContabileReload) June 24, 2024

Fuori Di Lorenzo e Jorginho e se non bastasse fuori Spalletti e dentro un SELEZIONATORE! VIA QUESTI SANTONI! — william 🇮🇹 (@wilvis70) June 24, 2024