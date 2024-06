Croazia-Italia, esplode il caso a poche ore dal match: “Non ho più fiducia in Chiesa”

Le ultime news Italia si concentrano sulla sfida contro la Croazia. La Nazionale di Spalletti ha bisogno di un pareggio per andare avanti ad Euro 2024

Imperativo categorico: non perdere. Questa sera a Lipsia, all’Italia basta un pareggio contro la Croazia per essere certa del secondo posto nel girone B di Euro 2024 che vale la qualificazione agli ottavi di finale contro la Svizzera.

Dopo la sconfitta contro la Spagna, frutto di una prestazione davvero insufficiente, gli Azzurri di Luciano Spalletti sono chiamati al riscatto. Tra i tifosi e gli addetti ai lavori impazza il ‘toto-formazione’, con quattro possibili cambi nell’undici di partenza. Mentre impazza la polemica sulle conferme di Jorginho e Di Lorenzo, tra i peggiori in campo giovedì scorso, si riparte da alcuni punti fermi come Donnarumma in porta, Barella a centrocampo e Chiesa in attacco. Proprio l’ala della Juventus, però, potrebbe essere dirottato sulla sinistra dopo aver giocato le prime due a destra. Sul suo ruolo e sul suo rendimento, è intervenuto anche il giornalista sportivo Mario Mattioli: “In Chiesa non ho più fiducia che possa essere quello degli Europei di tre anni – ha detto ai microfoni di ‘Radio Radio’ – Da cosa è dipeso questo calo? Non credo dagli infortuni, dai quali ormai si è ripreso: forse è più una questione mentale. Io sono convinto che non possa più tornare quel giocatore straordinario che abbiamo ammirato purtroppo per troppo poco tempo. Però stasera contro la Croazia gioca e da lui ci si aspetta sempre che faccia qualcosa”.