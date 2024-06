Vlahovic è il preferito: così può lasciare la Juventus

La situazione Dusan Vlahovic è da tenere sotto osservazione: il serbo vuole restare in bianconero, ma la corte di una big può cambiare i piani

Dusan Vlahovic al centro dell’attacco della Juventus. Dovrebbe essere così anche con Thiago Motta in panchina, ma il condizionale – come si dice in questi casi – è d’obbligo.

A complicare le cose c’è sicuramente il contratto dell’attaccante serbo che lo porterà a guadagnare prima 10 e poi 12 milioni di euro a stagione, troppi per il nuovo corso bianconero. Ecco perché Giuntoli sta provando da tempo a trovare un accordo per un nuovo accordo con durata più lunga e ingaggio più basso. Impresa che, al momento, non è riuscita ed è per questo che non si può escludere in questa finestra di mercato una cessione del numero 9 bianconero.

Anche perché, non mancano gli interessamenti per Vlahovic che attualmente è impegnato con la propria Nazionale agli Europei in Germania.

Calciomercato Juventus, Atletico-Vlahovic: “È il preferito”

A parlare del futuro di Dusan Vlahovic e della possibilità che lascia la Juventus nelle prossime settimane è Luca Momblano, intervenuto a ‘juventibus’.

In particolare sul serbo dice: “Vlahovic resta uno dei profili preferiti dall’Atletico Madrid, ma lui non cambierebbe la Juventus per i Colchoneros, secondo me. L’Europeo per ora non lo mette al centro dei discorsi internazionali e quindi resta al centro dell’attacco di Thiago Motta, ma l’estate è lunga”.

Insomma, Vlahovic al momento preferisce la Juve, ma da qui alla fine del calciomercato tutto può ancora succedere. Soprattutto se dovesse fare bene ad Euro 2024, attirando così l’attenzione di altre big d’Europa, oltre all’Atletico Madrid.