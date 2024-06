Ribaltone Italia, è stato fatto fuori prima della Croazia

L’Italia si prepara ad affrontare la Croazia nella sfida decisiva di domani. Cambiamenti possibili tra gli azzurri con un big ‘fatto fuori’ dopo la partita contro la Spagna

La brutta prestazione messa in campo giovedì contro la Spagna è ancora negli occhi dei tifosi azzurri che sperano di vedere una Nazionale ben diversa, tanto nel gioco quanto nel risultato, già a partire da domani sera contro la Croazia.

Questa la missione di Luciano Spalletti che dovrà trovare in breve tempo la formula adatta per restituire fiducia ai suoi uomini dopo una prova tanto incolore da mettere in discussione l’intera architettura dell’attuale progetto tecnico. Tanti infatti i calciatori ampiamente sottotono contro la Spagna, con alcuni di questi che potrebbero anche rischiare di perdere il posto in vista proprio della gara decisiva contro la Croazia.

Al cospetto di Modric e soci Spalletti medita qualche cambiamento, come evidenziato anche dalle ultime sessioni di allenamento. Proprio su questo argomento si basa il sondaggio proposto oggi su X dalla redazione di Calciomercato.it.

Italia, Spalletti pensa a qualche cambio: i tifosi scelgono Di Lorenzo

L’Italia punta al secondo posto nel gruppo B di Euro 2024 e per raggiungerlo non potrà fallire l’appuntamento di domani sera contro la Croazia a Lipsia.

Cambiamenti in vista per Spalletti ed a tal proposito nel sondaggio di oggi proposto dalla nostra redazione abbiam chiesto quale titolare dovrebbe finire in panchina. Tra le quattro opzioni di risposta la scelta è ricaduta in maniera massiccia, col 44.8% su Giovanni Di Lorenzo, letteralmente ammattito dalle giocate di Nico Williams giovedì contro la Spagna. 27.1% per Jorginho che si piazza secondo mentre sono più lontani Frattesi e Scamacca.

Ecco l’esito del sondaggio sulla Nazionale proposto da Calciomercato.it su X: