Inter-Inzaghi, rinnovo ancora in sospeso: il dettaglio decisivo

L’Inter e Simone Inzaghi al lavoro per il rinnovo, situazione ancora in sospeso: ecco il dettaglio che può far giungere all’accordo

Dopo i rinnovi di Lautaro Martinez e Barella, c’è un altro tassello fondamentale che l’Inter vorrebbe assicurarsi quanto prima in vista della prossima stagione, per iniziarla nella massima tranquillità. Vale a dire, il rinnovo di contratto dell’allenatore campione d’Italia, Simone Inzaghi, attualmente in scadenza a giugno del prossimo anno.

Situazione ancora fluida, in realtà, con un’intesa che non è ancora stata trovata. Il 12 giugno, in occasione dell’ultimo incontro avuto tra la dirigenza del club e l’agente dell’allenatore, sulle pagine di Calciomercato.it vi scrivevamo come l’Inter non intendesse andare oltre il rinnovo di una sola stagione, per ottemperare alla programmazione economica voluta da Oaktree. Mentre invece l’allenatore vorrebbe un rinnovo biennale rispetto all’attuale scadenza e dunque fino al 2027.

Al momento, le parti sono ancora su queste posizioni, ma se ne riparlerà probabilmente in settimana con un nuovo incontro tra Tinti e i piani alti dell’Inter. La volontà è quella di venirsi incontro e filtra un clima comunque di fiducia in un accordo da trovarsi a metà strada. Nel contratto potrebbe essere inserita una opzione di rinnovo per una successiva stagione, dunque per l’annata 2026/2027, da subordinarsi al raggiungimento di determinati risultati. Quanto all’ingaggio, che l’Inter vorrebbe alzare a 6 milioni rispetto ai 5,5 attuali, si potrebbe giungere tramite bonus in prossimità dei 7 milioni.