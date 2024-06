DIRETTA Euro 2024, Scozia-Ungheria 0-0 e Svizzera-Germania 0-0: partiti! – LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Scozia-Ungheria e Svizzera-Germania, unici due match in programma oggi

Il giorno del verdetto è arrivato. Con la Germania già sicura della qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024, l’ultima giornata del Girone A deciderà le sorti delle altre tre squadre in ottica secondo posto, ma anche nella classifica delle migliori terze del torneo. Il match clou è sicuramente quello tra i padroni di casa e la Svizzera. Attualmente seconda forza del gruppo, la squadra allenata da Murat Yakin potrebbe accontentarsi anche di un pareggio per confermare il secondo posto ed ottenere la qualificazione diretta alla fase successiva.

Battere l’Ungheria, invece, pur rappresentando un passo importante nella graduatorie delle migliori terze, potrebbe non bastare alla Scozia per arrivare subito agli ottavi. Oltre alla sconfitta degli elvetici, infatti, servirebbe una goleada per rimettere a posto la voce “differenza reti” che oggi recita -4. Discorso simile per i magiari di Marco Rossi, con quel -4 in differenza reti che potrebbe rendere inutile anche un’eventuale vittoria questa sera. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Formazioni Scozia-Ungheria e Svizzera-Germania

SCOZIA (5-4-1): Gunn; Ralston, Hendry, Hanley, McKenna, Robertson; McGinn, Gilmour, McGregor, McTominay; Adams.

Allenatore: Clarke.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Botka, Orban, Dardai; Bolla, Styles. Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Embolo, Rieder. C.T.: Murat Yakin

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. C.T.: Julian Nagelsmann

CLASSIFICA GIRONE A: Germania 6; Svizzera 4; Scozia 1; Ungheria 0