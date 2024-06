Dieci feriti e caos prima del match, UFFICIALE: la partita non si gioca

Un incidente capitato prima del match rende impossibile disputare la partita decine di feriti e calciatori in apprensione

Niente partita, tutto annullato. Il match che avrebbe dovuto disputarsi non ci sarà a causa di quanto accaduto poco prima dell’incontro.

Una decine di feriti costretti a ricorrere alle cure dei sanitari e ad andare in ospedale. Tutto a causa di una coreografia che avrebbe dovuto attirare l’attenzione per la sua bellezza, ma che invece ha scatenato il caos. Il match in questione è l’amichevole tra lo Stevo e il Twente, squadra che ha chiuso al terzo posto lo scorso campionato olandese.

Proprio i tifosi del Twente avevano accolto i giocatori alzando una coreografia, con l’aiuto di una gru: la coreografia però dopo qualche secondo è crollata addosso agli stessi spettatori. Tutto è avvenuto quando le squadre hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco: i calciatori si sono immediatamente resi conto di quanto stava accadendo e si sono attivati per prestare soccorso.

Olanda, match annullato: decine di tifosi feriti

I minuti subito dopo l’incidente sono stati di grande apprensione con immagini di qualche tifoso disperato con le mani sul volto per la scena che si trovava davanti.

Dopo la situazione è rientrata con le forze dell’ordine che hanno parlato di una decina di feriti, nessuno però in pericolo di vita e tutti rimasti coscienti. Della situazione ha parlato lo stesso Twente con un comunicato in cui si legge: “Quello che sarebbe dovuto essere un festoso sabato pomeriggio di calcio a Geersten, è stato purtroppo rovinato da un incidente”.

Nel comunicato si racconta dell’incidente con la coreografia e si assicura che saranno fatti i giusti passi per capire quel che è accaduto: “Siamo in stretto contatto con i tifosi che hanno organizzato il tutto, con lo Stevo e le autorità. Insieme stiamo esaminando come l’episodio sia potuta accadere. Per ora tutta l’attenzione è focalizzata sui tifosi feriti e sulle altre persone direttamente coinvolte”.