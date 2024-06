Dalla Juve al Napoli: Lukaku sblocca l’affare

I destini di Napoli e Juventus potrebbero intrecciarsi. Gli azzurri hanno messo nel mirino un calciatore accostato anche ai bianconeri

A Napoli prende il via l’era Antonio Conte, con l’allenatore salentino che presto verrà presentato. Un cambio di registro totale per il club di De Laurentiis, che dovrà cancellare una stagione altamente deludente.

Per farlo però prima di tutto bisognerà badare al calciomercato, fornendo gli innesti giusti al nuovo tecnico del Napoli. Tra le priorità c’è inevitabilmente quella dell’erede di Victor Osimhen, il quale è ancora in attesa dell’offerta giusta per lasciare il capoluogo campano. Il Napoli però non dovrà farsi trovare impreparato e da tempo pensa al prossimo centravanti.

Il preferito di Conte resterebbe Romelu Lukaku ma l’ostacolo restano le alte richieste del Chelsea che vorrebbe incamerare i 44 milioni della clausola. De Laurentiis non intende spingersi oltre i 25, e come evidenziato da ‘Sportmediaset’ la nuova alternativa offensiva potrebbe essere il giovane brasiliano Vitor Roque, che come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, è anche sulla lista di Giuntoli. Con l’arrivo di Hansii Flick sulla panchina del Barcellona, la permanenza dell’attaccante è infatti in bilico.

Calciomercato, anche il Napoli su Vitor Roque: la situazione

Come evidenziato da ‘Sportmediaset’ da Barcellona rilanciano quindi l’interesse del Napoli per Vitor Roque con annessi contatti previsti tra le società la prossima settimana.

Nell’attuale contratto del verdeoro c’è una clausola folle da un miliardo ma i blaugrana, che difficilmente potranno recuperare la cifra spesa per l’acquisto sin da subito, potrebbero valutare un prestito che comprenda anche un diritto di recompra.

Al contrario l’ingaggio da 3 milioni di euro circa rientra perfettamente nei parametri economici seguiti dal club partenopeo. Resta da segnalare anche la concorrenza di Atletico Madrid e Porto all’estero, oltre all’interesse della stessa Juventus in Serie A.

Ad ogni modo per sbloccare ogni affare servirà la cessione di Osimhen, mentre l’idea legata a Roque rischia di prendere corpo ‘grazie a Lukaku’, o meglio alle alte richieste avanzate dal Chelsea. Gli azzurri valutano ogni pista.