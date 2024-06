Crisi dei bomber in Italia, le big guardano in Germania: affare da 30 milioni

Non è un momento così favorevole per gli attaccanti italiani e così le big di Serie A guardano all’estero: occhio al colpo da 30 milioni

La delusione continua a montare in Italia per la brutta prestazione contro la Spagna, che ha portato malumori e brutte sensazioni, soprattutto ha spento l’entusiasmo nell’ambiente azzurro. Sì, perché non solo a centrocampo il pallone gli azzurri l’hanno visto ben poco, ma l’attacco non è mai riuscito a creare neppure un pericolo, facendo anche peggio rispetto a quello della Croazia.

Se a questo aggiungiamo che contro l’Albania hanno segnato Bastoni e Barella, non proprio due punte, allora il quadro è scritto e segnala che la carenza di bomber in Italia non è proprio risolvibile nel breve periodo. Ci proverà Gianluca Scamacca a ribaltare le critiche e dimostrarsi all’altezza della situazione, ma le premesse restano non proprio rosee.

Intanto, le big di Serie A hanno necessità di un nuovo centravanti e non punteranno quasi certamente su profili italiani. Antonio Conte dovrà cercare una spalla o un sostituto di Victor Osimhen, il Milan deve rimpiazzare Giroud e anche la Roma ha necessità di almeno una nuova punta. C’è un nome a Euro 2024 che presto potrebbe essere una buona idea per tutte.

Le big italiane guardano in Germania: occhio a Beier

Se la carenza di bomber è un problema un po’ in tutt’Europa, in Germania hanno una perla piuttosto sottovalutata. Maximilian Beier, a 21 anni, ha stregato l’Hoffenheim, dimostrando un fiuto per il gol clamoroso nell’ultima stagione. In 33 partite ha realizzato 16 gol e tre assist, tanto da guadagnarsi la convocazione per Euro 2024, anche se non ha giocato nemmeno un minuto, almeno fino a questo momento.

Se i dati sono migliori di quelli di Scamacca, per fare un esempio, non lo è la valutazione, nonostante sia più giovane dell’ex Sassuolo. Chi lo vuole strappare ai tedeschi, a meno di exploit nei prossimi Europei, dovrà investire 30 milioni di euro, neanche tantissimo per quanto è riuscito a spostare gli equilibri a livello realizzativo questo talento tedesco.