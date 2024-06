“Perché devi ridere?”, battibecco in diretta tv: colpa dell’Italia

Piccato botta e risposta tra Toni Damascelli e Stefano Antinelli durante Notti Europee, programma della Rai che segue la partita serale

Un botta e risposta durante Notti Europee, il programma che va in onda su Rai 1 dopo la partita serale, trasmessa in diretta in chiaro della Rai. Stefano Antinelli e Toni Damascelli sono stati protagonisti di un vivace scambio di battute nel corso della trasmissione.

Tutto nasce dalla prestazione deludente dell’Italia contro la Spagna e delle mosse che Spalletti ha fatto (o non ha fatto) per provare a porre rimedio alla situazione. Nel suo ragionamento, Damascelli si rivolge proprio al giornalista: “Volevo solo dire una cosa ad Antinelli. Nessuno ha parlato di catenaccio. Parlando con Ancelotti della finale di Champions vinta: nel primo tempo il Real Madrid era come l’Italia di ieri sera. Lui ha capito che l’avversario era più forte e mi ha detto che a fine primo tempo ha pensato: “Giocando così male, siamo zero a zero, cosa posso fare. Sto tranquillo e mi aspetto una giocata. Questo lo dice Ancelotti, non Damascelli”.

Europei, botta e risposta Antinelli-Damascelli: “Rido quando voglio”

A questo punto Antinelli interrompe il discorso: “Il Real Madrid ha una cifra tecnica che l’Italia non ha, non puoi paragonarlo all’Italia”. Una frase che provoca la risposta dello stesso Damascelli, contrariato per l’atteggiamento del collega: “Non capisco perché tu debba sorridere alle mie osservazioni”.

Antinelli a quel punto precisa: “Ma io non ho sorriso, ho detto che la penso in maniera diversa, sarà nelle mie possibilità no?” Domanda alla quale Damascelli risponde lanciando una frecciata: : “Certo, ci mancherebbe altro. Senza sorriso però”. Il botta e risposta è chiuso dal giornalista della Rai: “Sorrido quando ne ho voglia”.

Notte Europee è già balzato agli onori della cronaca in diverse occasioni. Da Mazzocchi che ignora il ritiro di Bonucci ed è corretto dallo stesso ex difensore in collegamento alla domanda fatta a Platini che risponde con un eloquente: “Questa domanda è una ca..ta”.