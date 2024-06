Kvara non brilla, Georgia e Repubblica Ceca si dividono la posta

Un pari che non serve a nessuno: tra Georgia e Repubblica Ceca finisce 1-1 con Schick che segna il gol del pareggio

Mikautadze chiama, Schick risponde. Georgia e Repubblica Ceca si dividono la posta in palio e restano aggrappate alla possibilità di passare il turno.

La sfida tra le due Nazionali a quota zero punti del gruppo F non dà verdetti definitivi: la Repubblica Ceca è forse la squadra che ha più da recriminare e non soltanto per la rete annullata ad Hlozek per un fallo di mano. Prima era stato Schick a sfiorare in due circostanze il vantaggio immediato. Passata la paura, la Georgia trova con Mikautadze il gol del vantaggio su calcio di rigore per fallo di mano.

Nella ripresa, la Cechia si getta in avanti, lasciando spazio per il contropiede georgiano che però non è incisivo con uno spento Kvaratskhelia. Mamardashvili in più circostanze deve superarsi, ma non può nulla al 59′ quando Schick con un fortunato rimpallo trovare il pareggio. L’1-1 galvanizza i cechi che vanno all’arrembaggio per cercare il gol vittoria: una rete che non arriva. Finisce in pareggio con Georgia e Repubblica Ceca che dovranno vincere l’ultima partita per sperare nella qualificazione agli ottavi.

GEORGIA-REPUBBLICA CECA 1-1: 45′ + 2 Mikautadze rig. (G), 59′ Schuck (R)

CLASSIFICA GRUPPO F: Turchia punti 3, Portogallo 3, Repubblica Ceca 1, Georgia 1.