Italia, colpo di scena Spalletti: arriva la richiesta che spiazza tutti

L’Italia si lecca le ferite dopo la brutta serata contro la Spagna. Intanto spunta un curioso retroscena su alcuni calciatori del gruppo azzurro

L’Italia vista giovedì sera contro la Spagna ha ampiamente deluso le aspettative, ben al di là della sconfitta per 1-0 maturata per un autogol di Riccardo Calafiori. La prestazione remissiva e a tratti spaventata della truppa di Spalletti ha fatto storcere il naso ai tifosi, che ora sperano in un pronto e immediato riscatto contro la Croazia.

Gli azzurri ammirati a Gelsenkirchen dovranno lasciare spazio ad una squadra nuovamente coraggiosa e pronta a riprendere in mano il pallino di un gioco rimasto praticamente sempre tra i piedi di Rodri e compagni nella sfida di giovedì. Contro la Croazia il margine d’errore è quasi nullo, e soprattutto dal punto di vista di prestazione e atteggiamento ci si attende un cambio di passo.

La parola d’ordine del gruppo spallettiano è quindi ‘resettare’ dopo la Spagna. Per farlo alcuni calciatori della truppa azzurra hanno optato per una scelta particolare.

Italia, nel mirino c’è la Croazia: intanto spunta il barbiere

Per resettarsi in vista della Croazia c’è chi ha deciso di affidarsi ad un momento di relax e benessere personale. Come evidenziato da ‘Repubblica’ Bastoni, Frattesi e Dimarco hanno quindi convocato il loro barbiere personale, fatto arrivare qualche giorno fa da Milano.

Un piccolo restyling per rilassarsi, che ha spiazzato i tifosi, a cui si sono aggiunti anche El Shaarawy e Folorunsho. Calafiori si è dedicato a qualche ora con la fidanzata mentre Retegui è stato con i genitori. Una serie di idee per provare a staccare momentaneamente la spina prima di ritornare a macinare lavoro sul campo per tornare a sorridere contro la Croazia.