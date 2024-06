Bufera agli Europei: furiosi con l’arbitro

Ieri sera si è disputata Olanda-Francia, gara terminata sullo 0-0. A margine della sfida c’è stato un episodio arbitrale piuttosto controverso che ha fatto parecchio discutere

Alla Red Bull Arena di Lipsia ieri si è consumata la sfida più attesa del gruppo D di Euro 2024, quella tra Olanda e Francia. La partita è terminata in parità e senza gol, ma non sono di certo mancate le emozioni e qualche piccolo colpo di scena.

I vice campioni del Mondo si sono presentati all’appuntamento con Mbappè solamente in panchina, ed hanno anche rischiato di finire immediatamente sotto con Frimpong. Col passare dei minuti è quindi cresciuta l’intensità della truppa di Deschamps, che soprattutto con Griezmann e Thuram ha avuto le chance migliori senza trovare però la via del gol.

Gol che al contrario aveva invece pescato l’Olanda nella ripresa con il tiro vincente di Xavi Simons che aveva fatto inizialmente esplodere di gioia gli oranje. L’urlo degli olandesi è stato però prontamente strozzato in gola dall’arbitro Taylor, divenuto famoso in Italia dopo la prestazioni incolore nella finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia.

Olanda-Francia, Koeman all’attacco: polemica Taylor

Alla stagione peraltro dimenticabile di Premier di quest’anno, il fischietto inglese ha aggiunto un’altra decisione che sta suscitando polemiche.

L’Olanda, che si è vista annullare il gol di Xavi Simons per il fuorigioco di Dumfries che il guardalinee ha giudicato attivo, ha quindi attaccato nel post partita attraverso la voce del ct Koeman: “Non può mai essere cancellata una rete del genere. Dumfries non influenza in alcun modo l’azione. L’arbitro ha sbagliato. E se fosse stato un episodio di fuorigioco chiaro, non avrebbe aspettato per tre minuti il controllo del Var”.

Dumfries, nelle parole riportate dal ‘Corriere dello Sport’, ha invece ammesso: “Non ho fatto niente per partecipare all’azione, non ero davanti a Maignan e anzi mi sono fermato apposta per danneggiare la squadra”.