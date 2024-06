Accordo lampo e nuovo portiere: via libera Roma

In vista della scadenza del contratto di Rui Patricio, il club giallorosso sta per piazzare un colpo tra i pali

Con l’approdo in panchina di Daniele De Rossi, Mile Svilar a tutti gli effetti è diventato il nuovo portiere titolare della Roma. Il giovane estremo difensore serbo si è poi guadagnato partita dopo partita a suon di grandi prestazioni la fiducia del proprio allenatore. Tutto ciò a discapito di Rui Patricio, finito in panchina nella seconda parte di stagione e arrivato al capolinea per via della scadenza del contratto coi giallorossi il prossimo 30 giugno.

Per cercare di correre subito ai ripari e completare il reparto prima dell’inizio della nuova stagione, la Roma avrebbe già mosso un passo significativo per il sostituto del portoghese. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Belgio, il club giallorosso avrebbe messo le mani su Arnaud Bodart, portiere belga classe 1998. L’estremo difensore, secondo quanto riferito dal giornalista Sacha Tavolieri, sarebbe davvero ad un passo dalla formazione allenata da Daniele De Rossi dopo l’intesa di massima raggiunta tra i giallorossi e lo Standard Liegi.

Una trattativa lampo da parte del club capitolino che punta ad un mercato da protagonista per cercare di rinforzare la rosa ed alzare ulteriormente l’asticella in vista della prossima stagione. Dopo un ottimo avvio sulla panchina giallorossa, la squadra di De Rossi ha dato l’impressione di essere arrivata alle battute finali della scorsa annata col fiatone, a causa probabilmente di un organico non ancora sufficientemente completo per affrontare più competizioni. Da qui l’obiettivo della società di allestire una rosa che possa sposarsi con le richieste e le necessità del suo allenatore.

Calciomercato Roma, lo zampino di Gillet su Bodart

L’affare tra Roma e Standard Liegi per il trasferimento a titolo definitivo di Arnaud Bodart sarebbe dunque in dirittura d’arrivo e potrebbe essere definito nei prossimi giorni.

Il club giallorosso starebbe infatti curando gli ultimi dettagli con l’entourage del portiere belga sul contratto prima di portare a termine l’affare. Dietro l’accelerata finale della Roma sull’estremo difensore, tra l’altro, vi sarebbe lo zampino di una vecchia conoscenza del calcio italiano. Pare infatti che, prima di affondare il colpo, i dirigenti giallorossi abbiano sentito il parere di Jean François Gillet, ex Torino e Bari – tra le altre – e preparatore dei portieri dello Standard Liegi.