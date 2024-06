Vlahovic flop, scoppia la bufera: “Affossa la Juventus”

Dusan Vlahovic delude ancora agli Europei e ora può diventare un problema anche per la Juventus: lo scenario

Quota zero gol. Dusan Vlahovic non si sblocca ad Euro 2024 e delude ancora una volta. Anche contro la Slovenia, l’attaccante della Juventus non è riuscito ad incidere e la Serbia ha rimandato l’appuntamento con la vittoria.

Per la Nazionale di Stojkovic ora c’è solo un risultato contro la Danimarca: vincere per conquistare il passo agli ottavi di finale della manifestazione continentale. Per riuscirci però servirà il miglior Vlahovic, fondamentale anche per la Juventus di Thiago Motta. Il centravanti sarà fondamentale per il tecnico italo-brasiliano, anche se c’è da risolvere la questione relativa all’ingaggio: il calciatore, infatti, arriverà a guadagnare fino a 12 milioni di euro l’anno in base all’attuale contratto e per questo Giuntoli sta cercando di trovare l’accordo per un rinnovo al ribasso.

Una scelta dovuta alla nuova linea della sostenibilità, ma che si intreccia anche con gli aspetti tecnici, con una bocciatura pesantissima per Vlahovic che potrebbe diventare un problema per il nuovo corso bianconero.

Juventus, problema Vlahovic: “Affossa il club”

È questo il tema del dibattito nato da un tweet di Fabio Ravezzani che ha commentato la prestazione di Vlahovic in Slovenia-Serbia ed ha voluto rimarcare quanto il serbo potrebbe diventare un problema per la Juventus.

Secondo il giornalista, le prestazioni di Vlahovic saranno “il punto nodale del futuro Juve”. Il ragionamento parte proprio dall’aspetto economico visto che il serbo”è il giocatore più pagato della serie A (10 mln quest’anno e 12 il prossimo)”. Quindi: “O rende come il top del campionato o diventa un problema perché da solo affossa il monte ingaggi bianconero. Non può giocare bene una volta ogni tanto”. La discussione è aperta.