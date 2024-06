UFFICIALE: allenatore esonerato dopo il flop Europeo

Salta la panchina di una nazionale, il flop Europeo risulta fatale all’allenatore: ufficiale l’esonero, il comunicato

Euro 2024 si lega strettamente al calciomercato, come è inevitabile che sia. E se nelle settimane precedenti alla rassegna continentale, hanno tenuto banco i cambiamenti in panchina nelle squadre di club, adesso sono i tecnici delle nazionali a essere sotto esame per i loro risultati e a giocarsi la conferma o rischiare l’esonero.

Arriva una decisione importante da parte di una nazionale europea di rilievo, il Galles, che decide di comunicare ufficialmente l’esonero di Rob Page. Si conclude un percorso in cui i britannici, sotto l’egida di questo Ct, avevano raggiunto la qualificazione ai Mondiali 2022 e nel precedente Euro 2020 avevano raggiunto gli ottavi di finale. Il Galles, però, ha fallito l’approdo a questa edizione degli Europei, perdendo, in primavera, lo spareggio ai calci di rigore contro la Polonia. Un risultato che ha sicuramente inciso nella decisione di ritenere il suo ciclo concluso.