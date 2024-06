Spagna-Italia, il messaggio di Donnarumma: “Guai a mollare. Ma ora non siamo scarsi” | VIDEO

Le parole del capitano della Nazionale Gianluigi Donnarumma dopo il ko contro la Spagna che lascia grande delusione

DA GELSENKIRCHEN – Tanta delusione. Questo si legge nella parole di Gianluigi Donnarumma dopo il ko contro la Spagna, pesantissimo non per il risultato ma per quello che si è visto in campo, la differenza con la squadra di De La Fuente. Dopo Zaccagni, a metterci la faccia è stato il capitano della Nazionale in zona mista: “Potevamo fare meglio. Dobbiamo tenere meglio la palla, peccato perché si poteva fare meglio. Ma non ci abbattiamo o fasciamo la testa, abbiamo una grande opportunità con la Croazia e da domani ricominciamo a lavorare”.

Donnarumma nella pancia dell‘Arena AufSchalke ha parlato così: “Per me dovevamo gestire meglio la palla. In fase di possesso dovevamo fare molto meglio. Dobbiamo migliorare, contro una squadra di qualità come la Spagna se perdi tante palle in uscita ti fanno male come successo stasera. Bisogna lavorare per gestire meglio queste situazioni, è stata la chiave. Loro sappiamo che sono bravi in fase di possesso, stasera hanno meritato di vincere perché sono stati più bravi di noi a gestire la partita e noi non siamo stati assolutamente bravi”.

È stato un peccato di presunzione pensare di giocarsela alla pari? “No, assolutamente. Siamo una grande squadra. Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi adesso. C’è solo da migliorare e gestire meglio la partita, ma lo faremo sicuramente. La squadra ne è consapevole. Bisogna lavorare e lo faremo da domani, perché abbiamo una grande opportunità dove non bisogna sbagliare. Come ho sentito anche il mister noi non molliamo mai, siamo l’Italia e lo faremo”.

Spagna-Italia, Donnarumma: “Non bisogna avere cali di tensione. Siamo pronti per la Croazia”

Ci sarà una ricaduta a livello psicologico? “No, non dobbiamo cadere in quella situazione perché non bisogna avere abbassamenti di tensione o botte psicologiche come hai detto tu. Dobbiamo alzare la testa sapendo che abbiamo commesso degli errori. Ma la squadra è pronta, domani tornerà a lavorare meglio di prima e saremo pronti per la Croazia”.

Cosa ha detto Spalletti negli spogliatoi? “Io ho fatto sono stato all’antidoping, quindi non c’ero e non so cosa ha detto. Ma lo farà domani”.

Vi aspettavate di essere più avanti? Siete rimasti un po’ sorpresi dalla Spagna… “Sorpresi no, perché abbiamo sempre sofferto contro la Spagna. Sapevamo che c’era da battagliare, che avevamo una grande occasione per passare il turno e sono stati più bravi di noi. Abbiamo sbagliato troppe palle come ho detto, è stata la chiave della partita. Loro sono stati molto tecnici e bravi a pulire le palle sporche, ripartire da dietro senza fatica. E quello ci ha ammazzato”.