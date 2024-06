Sanzione pesante prima di Croazia-Italia: l’Uefa ha già deciso

Le sanzioni dell’UEFA sono attese nelle prossime ore: c’è un giocatore a rischio maxi squalifica, ecco tutti i dettagli

Probabile stangata dell’UEFA prima di Croazia-Italia, gara decisiva del Gruppo B di Euro2024. Alla Nazionale di Spalletti, reduce dal brutto ko con la Spagna, basterebbe un pareggio per essere sicura di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta.

L’incontro si disputerà fra tre giorni, al ‘Leipzig Stadium’ di Lipsia. Prima di lunedì 24 giugno, però, la Croazia dovrebbe ricevere una sanzione da parte dell’UEFA per i cori contro Serbia e Macedonia intonati da alcuni suoi tifosi durante la gara con l’Albania.

Come riporta ‘As’, il massimo organismo calcistico europeo ha avviato un’indagine per violazione del regolamento disciplinare anche nei confronti dell’Albania, perché diversi suoi sostenitori avrebbero emulato i ‘colleghi’ croati, facendo cori di discriminazione razziale sempre contro Macedonia e Serbia. Quest’ultima, per bocca del segretario della Federcalcio Jovan Surbatovic, ha minacciato il ritiro della squadra in mancanza di provvedimenti.

L’UEFA dovrebbe ufficializzare le sanzioni nelle prossime ore. È probabile che Albania e Croazia ricevano solamente delle pesanti multe, mentre il calciatore della Nazionale di Sylvinho, l’attaccante Mirlind Daku, potrebbe ricevere una squalifica di più giornate – saltando la gara decisiva con la Spagna: all’Albania serve una vittoria per passare quantomeno come una delle migliori terze classificate – per il coro “P… Macedonia” intonato con un megafono dopo la partita ‘accompagnando’ la tifoseria albanese.