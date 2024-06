Ribaltone Ucraina sulla Slovacchia: la rimonta riapre tutto il girone E

L’Ucraina riscatta il brutto ko con la Romania, andando sotto anche con la Slovacchia ma rimontando nella ripresa e vincendo per 2-1

Troppo brutta per essere vera, l’Ucraina, all’esordio contro la Romania, ma anche in avvio di gara con la Slovacchia. La squadra di Rebrov vede le streghe dopo lo svantaggio, poi rimonta nella ripresa con Shaparenko e Yaremchuk la rete di Schranz e con la vittoria per 2-1 riapre proprio tutto nel gruppo E.

L’avvio di gara è tutto per gli slovacchi, che cingono d’assedio i rivali. Trubin si salva tre volte su Haraslin, Schranz e Hancko, ma non può nulla sul colpo di testa di Schranz, al secondo gol di fila dopo quello col Belgio. Dopo una prima parte di gara scintillante, la Slovacchia poi cala un po’ e riemerge l’Ucraina, che prima della fine del primo tempo chiama Dubravka a due grandi interventi con Tymchuk (tiro deviato sul palo) e Zinchenko.

Nella ripresa, continua a crescere l’Ucraina, finalmente efficace nel liberare il suo talento e che trova il pari con Shaparenko ben innescato da Zinchenko. Slovacchia troppo attendista e che subisce le iniziative dei rivali, Mudryk colpisce un altro legno ma Yaremchuk non sbaglia e sigla una rete pesantissima ribaltando tutto. Reazione della squadra di Calzona, che manda in campo Suslov e Strelec e quest’ultimo ha una buona occasione per il pari, non trovando la porta.

SLOVACCHIA-UCRAINA 1-2 – 17′ Schranz (S), 54′ Shaparenko (U), 80′ Yaremchuk (U)

CLASSIFICA GIRONE E: Romania, Slovacchia*, Ucraina* 3 Belgio 0

*una gara in più