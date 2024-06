DIRETTA Euro 2024, Slovacchia-Ucraina 0-0: Si parte | LIVE

Il programma odierno di Euro 2024 si apre con Slovacchia-Ucraina: calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale

Dopo aver perso per 0-3 nella gara d’esordio contro la Romania, l’Ucraina non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole mantenere in vita le speranze di qualificazioni agli ottavi di finale di Euro 2024. Nella seconda giornata della fase a gironi della competizione continentale, la squadra allenata da Rebrov dovrà vedersela contro la sorpresa più grande di questa prima fase del torneo: la Slovacchia.

Il successo per 1-0 contro il Belgio ha momentaneamente stravolto ogni pronostico nel Girone E, guidato proprio dai rumeni e dai ragazzi allenati da Francesco Calzona. Sulla panchina della nazionale, l’ex allenatore del Napoli sembra essersi lasciato alle spalle i patimenti vissuti in Campania e cerca un altro successo per entrare nella storia. Le due squadre si affrontano per la nona volta nella storia, gli otto precedenti fanno registrare un bilancio di due vittorie per gli slovacchi, tre per gli ucraini e tre pareggi. Calciomercato.it seguirà la sfida di Dusseldorf.

Formazioni ufficiali Slovacchia-Ucraina

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Sudakov, Brazhko; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk. Ct. Rebrov

CLASSIFICA GIRONE E: Romania e Slovacchia 3; Belgio e Ucraina 0