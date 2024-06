DIRETTA Euro 2024, Polonia-Austria 0-1 | Ci prova Zielinski, tiro deviato LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olympiastadion’ tra la Polonia di Probierz e l’Austria di Rangnick in tempo reale

La Polonia e l’Austria si affrontano a Berlino in una gara valida come prima sfida della seconda giornata del girone D di Euro 2024. Uno scontro diretto tra due Nazionali che sono uscite sconfitte al loro esordio che sarà diretta dall’arbitro turco Meler.

Da una parte le Aquile Bianche di Michal Probierz, reduci dal ko subito in rimonta contro l’Olanda, vogliono rialzare subito la testa per evitare di dire addio in modo anticipato al torneo continentale. Dall’altra parte discorso analogo per Das Team di Ralf Rangnick, che a loro volta vengono dalla sconfitta frutta di un autogol rimediata nella gara inaugurale contro la Francia. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, così come in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. Gli ultimi precedenti ufficiali tra le due Nazionali risalgono alle qualificazioni per gli Europei di cinque anni fa, con un pareggio a reti inviolate a Varsavia e una vittoria esterna a Vienna con il gol di Piatek. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olympiastadion’ tra Polonia e Austria live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Polonia-Austria

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zalewski; Zielinski; Buksa, Piatek. CT Probierz

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Trauner, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. CT Rangnick

CLASSIFICA GRUPPO D: Olanda punti 3, Francia 3, Polonia 0, Austria 0.