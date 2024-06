Stop UFFICIALE dell’Uefa, rossoneri bloccati: salta l’affare da 40 milioni

Il calciatore non può lasciare il suo attuale club per vestire la maglia dei Diavoli. C’è lo stop da parte della UEFA: salta un affare da 40 milioni di euro

Niente cambio di maglia. E’ saltato l’affare che avrebbe portato nelle casse del club rossonero ben 40 milioni di euro. Un stop imposto, di fatto, dalla Uefa, che che vieta i trasferimenti tra squadra della stessa proprietà che giocano nella stessa competizione.

E’ ciò che è accaduto a Todibo, che non potrà vestire la maglia del Manchester United. I Red Devils erano pronti a mettere sul piatto del Nizza ben 40 milioni di euro, ma l’affare non è andato in porto. A spiegarlo è stato Jim Ratcliffe, il numero uno di INEOS, ai microfoni di Bloomberg: “Hanno detto che potevamo venderlo a un altro club della Premier League, ma non potevamo venderlo al Manchester United. Ma non è giusto per il giocatore e non vedo cosa comporti”.

La spiegazione, in realtà, è molto semplice, come scritto sopra. Il Nizza e il Manchester United, infatti, condividono la stessa proprietà. I due club, entrambi qualificati alla prossima Europa League, sono nelle mani del gruppo INEOS (dei Red Devils posseggono il 27,7% delle quote). Il trasferimento di Todibo, che avrebbe fatto incassare una buona fetta (il 20%) al Barcellona, non si farà, con buona pace di tutti.

Manchester United come il Milan: il caso della scorsa estate

Nizza e Manchester United stanno, inoltre, aspettando di capire se entrambi avranno l’autorizzazione a partecipare alla stessa competizione per club UEFA la prossima stagione

Il blocco di trasferimenti tra le due squadre è stata una delle condizioni, come ricorda Calcio e Finanza, che ha permesso a Milan e Tolosa di avere il via libera alla partecipazione alle coppe la scorsa estate. I due club, che non possono far compravendita di giocatori fino al 30 settembre 2024, si impegnarono inoltre a non stipulare alcun tipo di cooperazione, accordi tecnici o commerciali congiunti e di non utilizzare scouting congiunto o database dei giocatori. Condizioni queste che verosimilmente avranno stipulato anche Nizza e Manchester United.