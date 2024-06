Prova horror per un titolarissimo dell’Italia: ‘esclusione’ immediata

La presa di posizione non è tardata ad arrivare. Un Azzurro è stato subito ‘escluso’: ecco quanto successo

Primo tempo piuttosto difficile per l’Italia di Luciano Spalletti. Nonostante il parziale sia ancora fermo sullo 0-0, sono state le “Furie Rosse” ad avere le migliori occasioni per sbloccare la gara. Prima un intervento importante di Donnarumma e poi uno scialbo errore di Nico Williams stanno tenendo a ‘galla’ gli Azzurri dai quali ci aspetta un deciso cambio di passo.

Tra i calciatori più in difficoltà dello scacchiere di Spalletti impossibile non menzionare Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, saltato sistematicamente da Nico Williams che ha fatto il bello e il cattivo tempo sulla corsia mancina, ha faticato e non poco sia in fase di non possesso che in fase propositiva. Autore di almeno tre errori da matita blu, Di Lorenzo ha calamitato non poche critiche da parte dei tifosi dell’Italia, che hanno subito espresso il loro dissenso per la prova del terzino con numerosi commenti sui social. Ecco una rapida carrellata:

Di Lorenzo questa sera sembra De sciglio — Bischerata in canna ™️🇮🇹 (@SufferEdo) June 20, 2024

subito fuori di lorenzo già mi sta facendo sclerare — ale ◟̽◞̽ ¹⁶⁺¹ (@itsaboutlou) June 20, 2024

#spagnaitalia deve uscire Di Lorenzo e deve entrare #Darmian — Max Mastronardo (@massidamessina) June 20, 2024

Il problema è che dilorenzo fisicamente è a terra… meglio darmian a sto punto — Gerry tró (@lucu1239) June 20, 2024

di lorenzo non ci sta capendo niente con nico williams #SpagnaItalia — fran⭐️⭐️ (@jackiescinema) June 20, 2024

Non si regge in piedi Di Lorenzo !! Da cambiare — Maureddu7 (@MGhisu) June 20, 2024

Di Lorenzo puoi restare tranquillamente al Napoli — Luca (@ilmolisan0) June 20, 2024

Di Lorenzo ma datti una svegliata per favore — Marina (@merinpops) June 20, 2024