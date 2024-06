Pioli al posto di Allegri: offerta a sorpresa per l’ex Milan

Stefano Pioli prende il posto di Massimiliano Allegri: arriva una offerta per l’ex tecnico del Milan che spiazza tutti

Sono stati protagonisti, fino a quest’anno, di diversi campionati di vertice in Serie A. Giunti alla conclusione dei rispettivi cicli con Milan e Juventus, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri ora ragionano sull’opportunità di ripartire altrove.

Per quella che è la situazione delle panchine, difficile pensare di rivederli in Italia, a meno di qualche ribaltone improvviso. Dunque, sia l’emiliano che il livornese potrebbero affrontare una avventura all’estero. E in questo senso, Pioli starebbe piazzando il “sorpasso” nei confronti del collega.

Secondo le informazioni riportate dal giornalista Matteo Moretto di ‘Relevo’, infatti, Pioli sarebbe tra i principali candidati, in questo momento, per la panchina dell’Al Ittihad, la squadra in cui militano Benzema, Kantè e Fabinho. Di recente, il club saudita aveva sondato anche la disponibilità di Allegri, ma adesso parrebbe intenzionato a puntare sull’ex milanista, per sostituire Gallardo, con cui la situazione di tensione permane. La sensazione è che la svolta possa avvenire nel momento in cui la società araba e l’allenatore argentino troveranno una quadra sulla risoluzione economica dell’accordo che li vincola.