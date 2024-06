PAGELLE E TABELLINO DI SPAGNA-ITALIA 1-0: Nico Williams inafferrabile, Di Lorenzo ha gli incubi

Pagelle e tabellino di Spagna-Italia, match valido per la seconda giornata del gruppo B della fase a gironi di Euro 2024

SPAGNA

Unai Simon sv

Carvajal 6,5

Laporte 6

Le Normand 6

Cucurella 6,5

Pedri 6,5. Dal 71′ Baena 6

Rodri 6,5

Fabian Ruiz 7: impossibile trovare un giocatore non sufficiente, per cui la citazione va anche a Fabian Ruiz dominatore totale del centrocampo. Stasera scatenato, togliergli la palla era un’impresa vera e propria, Donnarumma gli toglie pure un gol bellissimo. Dal 93′ Merino sv

Lamine Yamal 7. Dal 71′ Ferran Torres 6

Morata 6,5. Dal 78′ Ayoze Perez 6,5

TOP Nico Williams 7,5: un’iradiddio. Entra in partita con una velocità imbarazzante, la stessa con cui punta e salta senza soluzione di continuità Di Lorenzo, che rimane totalmente in balia. E sono i primi minuti che fanno subito indietreggiare l’Italia mettendole pure un bel po’ di paura. Poi continua a mettere in subbuglio la difesa azzurra, è imprendibile. Avrebbe meritato il gol, provoca quello di Calafiori nella propria porta. Dal 78′ Oyarzabal sv

Ct: De la Fuente 7

ITALIA

TOP Donnarumma 7: soprattutto nel primo tempo è lui che tiene in piedi l’Italia. Bravo in uscita su Morata, prima ancora sul colpo di testa di Yamal. E ovviamente sul tiro super di Fabian Ruiz dove si supera. Poi un paio di errorini con i piedi, più la deviazione sfortunata sull’autogol che contribuisce a disorientare Calafiori. Nel finale ci tiene ancora a galla in qualche modo.

FLOP Di Lorenzo 4: non è l’unico a fare una fatica tremenda. Lui è un po’ il simbolo di questa Italia, presa sotto assedio dal talento cristallino e la velocità delle Furie Rosse. Va totalmente in confusione, è costantemente in difficoltà e anche se aiutato non riesce mai a venirne a capo. E poi continua a subire, con tunnel incluso, pure da Ayoze Perez. Ma a far male, anzi malissimo, sono anche Chiesa, Scamacca e Frattesi.

Calafiori 5

Bastoni 5,5

Dimarco 5

Jorginho 5. Dal 46′ Cristante 5,5

Barella 5

Chiesa 4,5. Dal 63′ Zaccagni 5,5

Pellegrini 6. Dall’82’ Raspadori sv

Frattesi 4,5. Dal 46′ Cambiaso 5

Scamacca 4,5. Dal 63′ Retegui 5,5

Ct: Spalletti 4,5

ARBITRO: Vincic (Slovenia) 5,5

Spagna-Italia 1-0, il tabellino

Marcatori: 55′ Calafiori aut. (I)

Ammoniti: Donnarumma (I), Rodri (S), Cristante (I), Carvajal (S)

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella; Pedri (71′ Baena), Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal (71′ Ferran Torres), Morata, Nico Williams. A disposizione: Raya, Remiro, Nacho, Vivian, Grimaldo, Navas, Zubimendi, Merino, Fermin, Olmo, Baena, Ferran Torres, Ayoze, Oyarzabal, Joselu. Ct: De la Fuente

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho (46′ Cristante), Barella; Chiesa (63′ Zaccagni), Pellegrini, Frattesi (46′ Cambiaso); Scamacca (63′ Retegui). A disposizione: Meret, Vicario, Cambiaso, Darmian, Gatti, Buongiorno, Mancini, Bellanova, Cristante, Folorunsho, El Shaarawy, Retegui, Zaccagni, Raspadori. Ct: Spalletti.

ARBITRO: Vincic (Slovenia). ASSISTENTI: Kovacic-Klancnik. IV UFFICIALE: Turpin (Francia). VAR: Kajtazovic. ASS. VAR: Frankowski-Kwiatkowski (Polonia).