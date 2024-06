Monologo della Spagna, Italia spettatrice: decide l’autogol di Calafiori

Spagna-Italia, le “Furie Rosse” si impongono per 1-0. Al 55′ l’autogol di Calafiori che ha sbloccato la contesa

Troppo brutta per essere vera. L’Italia di Luciano Spalletti perde 1-0 contro la Spagna, capace di imporsi in virtù dell’autogol di Calafiori, ma più in generale non dà quasi mai la sensazione di potersi rendere pericolosa al cospetto delle “Furie Rosse”. Brutta involuzione degli Azzurri, che ora dovranno giocarsi la qualificazione nell’ultimo confronto con la Croazia.

Dopo un inizio incoraggiante da parte di Scamacca e compagni, la Spagna sale subito in cattedra ed impartisce una vera e propria lezione di ritmo, intensità e tecnica all’Italia. Nico Williams e Pedri flirtano con il gol, che non arriva solo grazie a due interventi importanti di Donnarumma e all’imprecisione dei jolly offensivi di De La Fuente. Con le polveri bagnate in cabina di regia, l’Italia nel primo tempo è praticamente bloccata. Jorginho non riesce a dare linfa alla manovra, Scamacca non fa salire la squadra: privi di riferimenti, gli Azzurri si consegnano di fatto alla Spagna che però non riesce a trovare il bandolo della matassa. Sugli esterni, però, le “Furie Rosse” creano i maggiori pericoli grazie all’intraprendenza di Yamal e Nico Williams.

Nella ripresa lo spartito non cambia. L’Italia non riesce ad esorcizzare la pressione furiosa della Spagna che, dopo aver sciupato altre due occasioni, trova il gol del meritato vantaggio al 55′: su una rasoiata in area, dopo una deviazione di Donnarumma la palla sbatte sul ginocchio di Calafiori e termina in rete. Incassato il colpo, l’Italia non riesce ad imbastire una reazione degna di nota, anzi: è la Spagna a sfiorare pericolosamente il 2-0 con Nico Williams. Nel finale l’ingresso di Retegui ha il merito se non altro di dare brio alla manovra, mese si escludono qualche sporadica mischia in area è solo con un traversone non ribadito in rete che gli Azzurri provano ad affacciarsi dalle parti di Unai Simon. Troppo poco. La Spagna liquida la pratica ed ottiene la matematica qualificazione agli ottavi. Per l’Italia ci sarà ancora da sudare.