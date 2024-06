Italia-Spagna, subito un caso: ‘cacciati’ dalla panchina

I primi minuti di Italia-Spagna sono stati caratterizzati da un piccolo caso: tre azzurri non trovano spazio in panchina

Partenza a mille per la Spagna contro l’Italia. Le Furie Rosse hanno preso d’assalto la retroguardia azzurra, sfiorando il gol con Pedri sul quale si supera Donnarumma.

I problemi sono soprattutto sulla fascia destra della retroguardia azzurra dove Di Lorenzo per ora non riesce a tenere Nico Williams. Ma anche fuori dal terreno di gioco c’è un piccolo caso che coinvolge la panchina della Nazionale di Spalletti. Con le rose a 26 e la possibilità di inserire tutti gli uomini in distinta, c’è il problema relativo ai posti in panchina, non sufficienti per i 15 giocatori non titolari.

In particolare in tre sono rimasti fuori dalla panchina, costretti a sedersi sui frigo sistemati accanto alla panchina. Una situazione che però è durata poco: la loro posizione, infatti, è stata ritenuta non adatta dal quarto uomo con il team manager dell’Italia che è intervenuto per far spostare i tre azzurri, tra i quali Cambiaso e Bellanova.

Una curiosità relativa al bordocampo, mentre sul terreno di gioco l’Italia prova a resistere alle folate offensive della Spagna.