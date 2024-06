Euro 2024, vigilia con giallo: la polizia piomba nel ritiro della Nazionale

Ore concitate a poche ore dall’importante match di Euro2024: la polizia piomba in ritiro, gli agenti ispezionano l’area circostante

Euro 2024 entra nel vivo: ieri sono iniziate le gare della seconda giornata della fase a gironi e arrivano i primi verdetti.

La Germania ha già staccato il passo per gli ottavi di finale, grazie alle due vittorie contro Scozia e Ungheria. Questa sera toccherà all’Italia, attesa dal big match contro la Spagna che potrebbe essere decisivo per il passaggio del turno: dopo il pareggio tra Albania e Croazia, le chance di passare il turno per la squadra di Spalletti sono aumentate e potrebbero diventare certezza in caso di successo contro le Furie Rosse.

Impegno non certo semplice ed è per questo che il commissario tecnico non ha intenzione di cambiare la formazione vittoriosa al debutto contro l’Albania. Intanto però dalla Germania arrivano notizie particolari con la polizia che ha fatto irruzione nel ritiro poco prima della seconda partita degli Europei.

Non si tratta dell’Italia ma della Svizzera che ieri sera ha affrontato la Scozia dopo il successo all’esordio contro l’Ungheria. La vigilia degli elvetici è stata però parecchio movimentata come racconta ‘Keystone-SDA’.

La polizia nel ritiro della Svizzera: cosa è successo

Il giorno prima della sfida, durante l’ultimo allenamento della Nazionale di Yakin, sono apparsi sul centro sportivo dove si allena la Svizzera tre doni. Due erano quelli attesi, appartenenti allo staff tecnico degli elvetici.

Il terzo però ha suscitato preoccupazione visto che si trattava di un drone sconosciuto. Immediata l’allerta per il personale di sicurezza che ha avvisato la polizia. Le forze dell’ordine sono piombate in ritiro e hanno ispezionato la zona circostante alla ricerca dell’uomo che manovrava il drone, senza però riuscire a individuarlo. Nessuna comunicazione al momento da parte della Federcalcio elvetica, anche se resta il sospetto che potesse trattarsi di una sorta di spionaggio calcistico prima del match contro la Scozia.