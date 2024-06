Roma, doppio regalo a De Rossi: uno tolto alla Juve e l’altro all’Inter

La Roma prova ad accelerare sul mercato in entrata: due possibili ‘regali’ a Daniele De Rossi

La sessione estiva di calciomercato sta per entrare nel vivo e la Roma potrebbe ‘soffiare’ due obiettivi a Juventus e Inter.

Prende forma il mercato estivo della Roma. Una campagna di rafforzamento che sarà basata principalmente sui giovani, ma non solo. Il club giallorosso proverà a rinforzarsi anche con qualche elemento di esperienza capace di rappresentare nuovi titolari per la squadra di Daniele De Rossi.

In difesa, ad esempio, si è fatto il nome di Hummels come possibile ‘erede’ di Chris Smalling al centro della retroguardia. Per l’ormai ex Borussia Dortmund la Roma sarebbe disposta a offrire un contratto di durata triennale da 3 milioni di euro a stagione. Caccia anche a un esterno destro, con Bellanova del Torino primo obiettivo, ma non solo.

Calciomercato Roma, possibile sgarbo a Inter e Juventus

Per Raoul Bellanova, infatti, il Torino di Urbano Cairo spara alto. Ecco perché l’attenzione della Roma potrebbe spostarsi su altri profili come Guela Doué del Rennes ma anche Emil Holm come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero. Quest’ultimo non è stato riscattato dall’Atalanta e dunque farà ritorno allo Spezia.

L’esterno svedese piace anche all’Inter ma la Roma potrebbe inserirsi a sorpresa e beffare i nerazzurri. E a proposito di obiettivi in comune con altre big del calcio italiano, i giallorossi sarebbero interessati anche ad Alvaro Morata: l’attaccante in uscita dall’Atletico Madrid che domani affronterà l’Italia con la Spagna ha voglia di tornare a giocare in Serie A.

La favorita resta la Juventus (che deve risolvere il caso Chiesa, nel mirino proprio della Roma) ma la Roma potrebbe rappresentare la soluzione a sorpresa, garantendo inoltre all’ex Real Madrid la possibilità di trovare maggiore spazio nell’undici titolare. In tal senso il club capitolino segue anche Mateo Retegui, anch’egli impegnato a Euro 2024 con la Nazionale italiana e il cui futuro si deciderà solo al termine della competizione in corso in Germania.