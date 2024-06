La scelta di Hummels spiazza Milan e Roma: “Siamo ai dettagli”

Mats Hummels, accostato al Milan e alla Roma, potrebbe decidere per una destinazione decisamente a sorpresa

In un momento in cui i soldi per i cartellini dei calciatori scarseggiano, diventa sempre più importante andare a pescare i rinforzi giusti anche tra i calciatori svincolati, che il 1 luglio prossimo saranno liberi di firmare per un nuovo club.

Tra questi figura, senza ombra di dubbio, Mats Hummels, 35enne difensore centrale che ha già comunicato l’addio al Borussia Dortmund, vice campione d’Europa dopo la sconfitta patita nella finale della Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Con l’addio dell’allenatore dei gialloneri Edin Terzic, con cui Hummels non aveva un gran rapporto, si pensava ad una possibile permanenza del calciatore, ma la decisione ormai è presa e non si torna indietro. E, visto il valore del giocatore, sono diverse le voci di mercato che lo riguardano, alcune di queste lo collocano in Serie A.

Infatti, il Milan di Paulo Fonseca e la Roma di Daniele De Rossi sono segnalate sulle tracce del prodotto del vivaio del Bayern Monaco. I rossoneri avrebbero già fatto sapere di non essere interessati, mentre i giallorossi starebbero valutando la situazione, anche dal punto di vista dell’esborso economico. Ma, secondo le informazioni che arrivano dalla Germania, Hummels potrebbe fare una scelta che spiazzare tutti, compreso i club nostrani ai quali è stato proposto nei giorni scorsi.

La scelta di vita di Hummels: niente Milan e Roma

Stando, infatti, a quanto riportato dal ‘Mallorca Zeitung’, sarebbe proprio il Maiorca la squadra che potrebbe battere la concorrenza delle società nostrane e accaparrarsi le prestazioni di Hummels. “È solo una questione di dettagli – le parole di Timo Boll, agente che si starebbe occupando della trattativa per conto del padre del calciatore – Non gli importa dei soldi, vuole solo vivere in pace”. Per poter firmare per il Maiorca, Hummels dovrà ridursi, e di molto, lo stipendio. L’ex Bayern Monaco sarà in vacanza nell’isola delle Baleari, dove possiede una casa, fino a venerdì prossimo. E chissà che non possa arrivare la fumata bianca proprio in questi giorni, con buona pace di Milan e Roma.