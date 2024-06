Orgoglio Albania: Croazia fermata sul 2-2 al 95′

Partita folle ad Amburgo tra Croazia e Albania: i croati rimontano lo svantaggio iniziale, pari delle ‘Aquile’ in pieno recupero

Emozioni e colpi di scena ad Amburgo, nella sfida tra Croazia e Albania che riguardava molto da vicino l’Italia, nel girone B di Euro 2024. L’Albania sogna a lungo la vittoria dopo il vantaggio nel primo tempo, rimonta in tre minuti nella ripresa della Croazia, con pari conclusivo di Gyasula al minuto numero 95.

La Croazia deve riscattare lo 0-3 d’esordio con la Spagna, ma a sbloccare la gara dopo pochi minuti è l’Albania, con il colpo di testa di Laci su cross di Asani. La squadra di Dalic tenta la reazione ma non riesce a costruire occasioni molto pericolose e quando la palla arriva in area Strakosha è sempre attento. Nel primo tempo, va più vicina a segnare ancora l’Albania, con due occasioni importanti per Asllani e per Manaj, su cui Livakovic deve tenere in vita i suoi.

Nella ripresa, Dalic inserisce subito Sucic e Pasalic ed è un’altra musica. I due nuovi entrati propiziano diverse occasioni, una dopo l’altra, mentre l’Albania non riparte più e va in sofferenza. Dai e dai, il muro albanese crolla e in tre minuti prima Kramaric poi una sfortunata autorete di Gyasula ribaltano la questione. La Croazia, in fiducia, continua ad attaccare e sfiora anche la terza rete, nel finale però succede di tutto. In pieno recupero, l’Albania trova il pari al 95′ proprio con Gyasula, autore del precedente autogol, sfruttando un buco di Gvardiol. Negli ultimissimi minuti, entrambe tentano di trovare il gol della vittoria, ma senza successo. Un pari che fa molto comodo all’Italia in ottica qualificazione.

CROAZIA-ALBANIA 2-2 – 11′ Laci (A), 74′ Kramaric (C), 76′ aut. Gyasula (C), 95′ Gyasula (A)

CLASSIFICA GRUPPO B: Spagna, Italia 3 Croazia*, Albania* 1

*una gara in più