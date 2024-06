La Germania concede il bis con l’Ungheria: è già agli ottavi

Seconda vittoria di fila per la Germania, che rafforza il primato nel suo girone battendo l’Ungheria per 2-0 e raggiungendo gli ottavi

Meno scintillante dell’esordio contro la Scozia, ma ugualmente vincente. La Germania concede il bis contro l’Ungheria a Stoccarda, vincendo per 2-0, con reti di Musiala e Gundogan. Un successo che spalanca già gli ottavi di Euro 2024 agli uomini di Nagelsmann, mentre gli ungheresi, pur volitivi, vedono l’eliminazione assai vicina.

L’Ungheria di Rossi ha da farsi perdonare una brutta gara con la Svizzera e parte fortissimo: Sallai dopo pochi secondi brucia Kimmich ed è a tu per tu con Neuer, che si salva in uscita. Scena che poco dopo si ripete dall’altra parte del campo, con Havertz che supera il suo marcatore, ma spara su Gulacsi. Magiari che tengono bene il campo e Germania che fa un po’ fatica, ma passa con una percussione a mille all’ora, con un po’ di caos in area, risolto dalla stoccata di Musiala. Un gol che non si risolve i problemi, perché l’Ungheria rimane molto pericolosa. Neuer si supera su una punizione di Szoboszlai, poi ringrazia il fuorigioco che invalida il pari di Sallai a fine primo tempo.

Nella ripresa, la Germania cambia marcia ed è più brillante e pericolosa. Kroos sale in cattedra e chiama Gulacsi al grande intervento, l’Ungheria ha comunque una grande occasione per il pari con un colpo di testa di Varga alto di poco. L’ennesima accelerazione tedesca vale il raddoppio di Gundogan, da lì i tedeschi danno spettacolo e Gulacsi più volte evita la terza rete. Gli ungheresi, dal canto loro, non si arrendono fino alla fine, ma senza riuscire a riaprire il match: al novantesimo Kimmich, in mischia, salva sulla linea una conclusione a botta sicura di Gazdag.

GERMANIA-UNGHERIA 2-0 – 22′ Musiala, 67′ Gundogan

CLASSIFICA GIRONE A: Germania* 6, Svizzera 3, Scozia e Ungheria* 0

*una partita in più