Incubo Italia: lo scenario che mette a rischio la qualificazione

Italia attesa dal big match con la Spagna, fondamentale in ottica qualificazione: lo scenario che preoccupa Spalletti

Per il quinto Europeo consecutivo, si affronteranno Italia e Spagna, sfida che nel 2012 si verificò nello stesso torneo addirittura due volte, nella fase a gironi e poi in finale. Le ultime due sfide alla fase finale della rassegna continentale sono state di nostro appannaggio (l’ottavo di finale nel 2016 e la semifinale di tre anni fa), rimane un match affascinante e difficile. Fondamentale anche in ottica qualificazione agli ottavi di finale, ancora tutta da costruire.

Importante aver messo in cascina i primi tre punti nel girone contro l’Albania, ma Spalletti non può ancora dormire sonni tranquilli e deve tenere altissima la tensione dei suoi. Situazione molto fluida nel girone, dopo il pari tra gli albanesi e la Croazia, che da un lato ci fa gioco, ma dall’altro potrebbe anche complicare le cose.

Nei vari intrecci di risultati, infatti, potrebbe verificarsi addirittura un arrivo di tutte e quattro le squadre a quota 4 punti. Scenario che si verificherebbe in caso di pareggio domani sera con la Spagna, quindi di successive sconfitte nostre con la Croazia e degli iberici con l’Albania il 24 giugno. A quel punto, a essere determinante per i piazzamenti, sarebbero la differenza reti e il numero di gol segnati.

C’è anche un’altra eventualità, che potrebbe vedere l’Italia finire all’ultimo posto in solitaria nel girone. La cosa si verificherebbe se gli azzurri perdessero entrambe le sfide rimanenti, con Spagna e Croazia e le Furie Rosse, che con una vittoria contro di noi sarebbero già certe del primo posto, cedessero poi il passo all’Albania. Italia che dunque dovrà dare il massimo e cercare di ottenere almeno un punto nelle due sfide per avvicinare il passaggio del turno agli ottavi di finale.