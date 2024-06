DIRETTA Euro 2024, Croazia-Albania 0-1 | Laci fa esplodere lo stadio LIVE

Seconda giornata della fase a gironi per la Croazia che affronta l’Albania per il gruppo B: la sfida è già decisiva

Prima partita del secondo turno per il gruppo B tra la Croazia e l’Albania, squadre uscite sconfitte all’esordio contro Spagna e Italia: una sfida già molto importante per il discorso qualificazione al turno successivo.

La selezione croata, guidata dal commissario tecnico Zlatko Dalic, ha la necessità di rifarsi dopo il netto 3-0 patito conte le ‘Furie Rosse’ di Luis de la Fuente, gol di Alvaro Morata, Fabian Ruiz e Dani Carvajal. Una partita senza storia quella disputata sabato scorso. Adesso, però, hanno l’occasione di rilanciarsi, anche in ottica passaggio del turno, ma non sarà facile contro l’Albania del commissario tecnico Sylvinho. Hanno messo in grande difficoltà l’Italia, approfittando dell’errore di Federico Dimarco e andando in vantaggio al primo minuto con Bajrami del Sassuolo. Poi, però, è venuta fuori la qualità degli azzurri di Luciano Spalletti che hanno ribaltato il risultato con Bastoni e Barella e portato a casa i tre punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Volksparkstadion’ di Amburgo.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA-ALBANIA

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric. CT: Dalic

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laçi; Asani, Manaj, Bajrami. CT: Sylvinho

ARBITRO: François Letexier (Francia)

CLASSIFICA GRUPPO B: Spagna e Italia 3 punti; Albania e Croazia 0