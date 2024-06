Proteste e raccolta firme a 48 ore del match: Spagna-Italia a rischio

Protesta furiosa e raccolta firme a due giorni dal big match di Gelsenkirchen valevole per la seconda giornata del Girone B di Euro 2024

Spagna-Italia a rischio? Protesta furiosa e raccolta firme a due giorni dal big match di Gelsenkirchen che sarà importante se non fondamentale per la qualificazione di entrambe, o di una soltanto agli ottavi dell’Europeo.

La protesta è sui social e sul web, ‘vittima’ il telecronista della ‘TVE’ (l’equivalente della nostra Rai) Juan Carlos Rivero che da anni segue la Spagna (e non solo) e da altrettanti anni viene pesantemente criticato dai telespettatori. Alcuni di loro hanno deciso di lanciare una petizione su change.org per interrompere la trasmissione delle partite delle ‘Furie Rosse’ – e dunque le sue telecronache – su ‘TVE’.

Per i firmatari di essa, in sostanza “Juan Carlos Rivero rovina le partite di calcio con le sue terribili telecronache“. Dall’inizio di Euro 2024, Rivero è in tendenza sui social. Lo è stato soprattutto ieri, durante Francia-Austria. In telecronaca ha commesso diversi errori, come da video che girano in particolare su X – confondendo i nomi dei calciatori. Da Thuram a Kante, e così via…

Va detto, però, che la petizione non avrà alcun seguito: Rivero continuerà a fare le telecronache (non solo della Spagna) su TVE, anche se questo Europeo rappresenterà comunque il suo ‘the last dance’. Perlomeno sulla televisione pubblica spagnola.