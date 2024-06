Montella, buona la prima: tris Turchia contro la Georgia

Kvaratskhelia e compagni vanno ko al debutto in un Europeo. Più esperta e cinica la Turchia, ora prima nel Girone F

La Turchia di Montella ha vinto la prima gara del suo Europeo. 3-1 alla Georgia di Kvaratskhelia e primo posto nel Girone F aspettando Portogallo-Repubblica Ceca di stasera. I turchi partono forte e prima della mezz’ora vanno avanti con l’ex Sassuolo Muldur. La reazione georgiana è però veemente ed è premiata dal pari firmato da Mikautadze.

La partita è aperta, con la Turchia brava a sfruttare la sua maggiore esperienza, e un bel po’ di cinismo, per mettere al tappeto Kvaratskhelia e compagni, al debutto assoluto in una manifestazione internazionale e avversari più che credibili questa sera. Bellissimo il gol del 2-1 del madridista Guler, negli ultimi secondi dei sette di recupero il definitivo 3-1 di Akturkoglu.

😮#ARDAGULER: CHE MAGIA A #EURO2024 👀Un gol pesantissimo del baby fantasista del #RealMadrid che, per la sua #Turchia, è andato a segno con una conclusione da distanza siderale. Un mancino potentissimo che vedremo e rivedremo. Lo sapevamo già, ma è nata una stella!… pic.twitter.com/hi9OoNphMP — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 18, 2024

Montella si prende il primo posto in solitaria aspettando di vedere come andrà a finire Portogallo-Repubblica Ceca. Come si dice, chi ben comincia è a metà dell’opera…

TURCHIA-GEORGIA 3-1

25′ Muldur (T), 32′ Mikautadze (G), 65′ Guler, 97′ Akturkoglu (T)

GIRONE F

Turchia* 3 pti, Georgia* 0, Portogallo 0, Repubblica Ceca 0

*una gara in più