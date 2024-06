Milan, addio già deciso: hanno scelto Leao

Il futuro di Rafa Leao torna tema piuttosto caldo sul mercato: l’addio al Milan si avvicina all’improvviso, colpo di scena

E’ un Milan che ha grandi ambizioni per la prossima stagione, ma deve fare i conti con le incertezze legate al futuro dei big, nonostante le dichiarazioni di Ibrahimovic di qualche giorno fa potessero farli ritenere blindati. Theo Hernandez attende i rossoneri per il rinnovo, come raccontato da Calciomercato.it, diversamente il rischio di cessione si farebbe concreto. E ora, aumentano gli interrogativi su Leao.

Le notizie di queste ore riferiscono del ritorno alla carica dell’Al Hilal per l’attaccante portoghese. Il quale, stando alle indiscrezioni, starebbe riflettendo sull’eventualità. E’ un Milan che non vorrebbe privarsi del suo numero 10, ma che di fronte a una super offerta da parte degli arabi potrebbe vacillare.

Il parere dei tifosi, da questo punto di vista, è piuttosto netto. La nostra redazione ha chiesto su ‘X’, mediante il consueto sondaggio quotidiano, se Leao andrebbe ceduto con una proposta da oltre 100 milioni, anche se inferiore all’importo della clausola. Ebbene, una larga maggioranza (oltre il 75%) ha votato a favore di una cessione di Leao.