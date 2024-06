Dal Milan all’Inter: cambio di maglia dopo una sola stagione

Può lasciare il Milan dopo solo una stagione e trasferirsi all’Inter. E’ finito nel mirino dei nerazzurri che ci stanno pensando seriamente

Il calciomercato non è ufficialmente cominciato, ma già tante squadre hanno piazzato i primi colpi. Molti club, però, sono stati impegnati a trovare un nuovo allenatore. Lo ha fatto il Milan che ha annunciato Paulo Fonseca, così come la Juve che è ripartita da Thiago Motta.

Mai come questa estate sono stati tantissimi i team a cambiare guida tecnica: dalla Lazio alla Fiorentina, passando anche per il Bologna e il Monza. Ma nuovi allenatori ci saranno anche nelle squadre Primavera: il Milan, ad esempio, si è separato anche da Ignazio Abate, decidendo di puntare su Federico Guidi della Roma. Lo stesso ha fatto l’Inter, che dicendo addio a Cristian Chivu, ha promosso Andrea Zanchetta, che ha dunque lasciato libera la panchina dell’Under 18.

Inter, dal Milan il nuovo allenatore per l’Under 18

L’Inter si sta così guardando attorno alla ricerca della nuova guida per l’Under 18 e stando a quanto si può leggere su Sprintesport.it, l’avrebbe individuata nell’altra sponda del Naviglio.

Il nome in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri sarebbe, infatti, quello di Giovanni Renna, allenatore dell’Under 17 del Milan. Il tecnico, scelto la scorsa stagione da Vergine per i rossoneri, appare molto apprezzato dall’Inter, ma al momento non ci sarebbero certezze. Così si starebbero valutando le alternative: da Joan Moll Moll, 42enne spagnolo del Trento, a Francesco Pedone, che ha guidato l’Under 18 del Sassuolo. Attenzione però alla sorpresa Paolo Hernan Dellafiore, dopo aver appeso gli scarponi al chiodo in Serie D, con il Real Calepina. Nel frattempo, però, una certezza c’è ed è quella relativa a Samir Handanovic, che guiderà l’Under 17.