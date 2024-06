Napoli-Kvaratskhelia, la svolta: “Cosa succede in caso di accordo col Psg”

Tiene banco la vicenda Kvaratskhelia, l’annuncio sul possibile accordo con il Psg e gli scenari per il Napoli

Dopo il caso Di Lorenzo, per il Napoli, altra grana da risolvere. Kvaratskhelia ha dichiarato il suo amore per gli azzurri, ma restano, intanto, le frasi del suo agente, che valuta l’addio verso un top club più importante (il Psg?) e la replica del club azzurro, che si fa forte del contratto in essere e al momento non intende aprire a una cessione.

Sulla vicenda, interviene anche Giuseppe Galli, procuratore e presidente della AssoAgenti, che ha parlato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’. Spiegando come il Napoli sia in una posizione di forza, al momento. “Quella di Kvaratskhelia è una situazione chiara – ha affermato – Senza il permesso della società che detiene il cartellino di un giocatore, il suo agente non può parlare con un altro club. Dunque se Jugeli avesse parlato con il Psg e ottenuto un accordo senza il benestare del Napoli, gli azzurri, se in possesso delle prove dell’accaduto, potrebbero agire a propria tutela nelle sedi opportune. Dal canto suo, il Napoli può alzare o meno l’ingaggio di Kvaratskhelia a propria discrezione, il giocatore ha un contratto di quattro anno con i partenopei e De Laurentiis può fare ciò che meglio crede. Jugeli dovrebbe sapere che il giocatore deve rispettare ciò che ha firmato”. Attenzione dunque al rischio di un possibile braccio di ferro.