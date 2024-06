La rivelazione sull’Italia: “Ci sono due calciatori omosessuali”

Nella rosa dell’Italia impegnata ad Euro 2024 ci sarebbero due calciatori omosessuali non dichiarati: la rivelazione sugli azzurri

Dopo la vittoria al debutto contro l’Albania, l’Italia prepara la seconda uscita ad Euro 2024 contro la Spagna. Una partita importante per il discorso qualificazione con un risultato positivo che potrebbe significare già passaggio agli ottavi di finale.

Situazione ideale per gli azzurri che hanno mostrato delle buone trame di gioco, pur non con continuità lungo tutto i novanta minuti, evidenziando un grande carattere dopo il gol subito nei secondi iniziali. Intanto, proprio sul gruppo azzurro arriva una rivelazione destinata a far parlare molto di sé.

È Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale, che è intervenuto a ‘La Zanzara’ su ‘Radio 24’ per affrontare il tema dell’omosessualità nel mondo del calcio. Marrazzo si è soffermato sulla Nazionale di Spalletti e ha affermato: “Nell’Italia ci sono uno o due calciatori gay non dichiarati”.

Italia, Marrazzo rivela: “C’è sicuro un omosessuale tra gli azzurri”

Marrazzo spiega poi meglio il suo ragionamento: “Sicuramente c’è un omosessuale. Sull’altro stiamo cercando di capire se le informazioni che abbiamo sono giuste”.

Il segretario del partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale ha quindi aggiunto: ” Loro non possono dirlo perché sennò la loro carriera sarebbe influenzata. Essere LGBT non significa essere Giovanna d’Arco – ha continuato Marrazzo – , ma la carriera andrebbe in declino specie per il rapporto coi tifosi”.

Nel corso dell’intervento ha ricordato come in Italia un solo calciatore ha pubblicamente parlato della propria omosessualità: “L’unico calciatore in Italia, Jankto, è stato pure condannato dal ministro Abodi per aver fatto coming out“. Il riferimento è ad una dichiarazione in cui Abodi diceva: “Non amo le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate”. Parole che, nonostante la precisazione successiva, fanno ancora polemica.

Tornando a Marrazzo, nel concludere il suo intervento ha anche affermato: “Se si sentissero di fare coming out sarebbe meglio, ma è una scelta privata”.