DIRETTA Euro 2024, Austria-Francia | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Si apre l’Europeo 2024 anche per la Francia di Deschamps e Mbappe che se la vedrà contro l’Austria nel gruppo D

Si chiude il terzo giorno della fase a gironi di Euro 2024 con l’esordio nella competizione della Francia di Kylian Mbappe, fresco di passaggio al Real Madrid, che affronterà l’insidiosa Austria per il gruppo D, che comprende anche Olanda e Polonia.

Gli austriaci, guidati in panchina dal commissario tecnico Ralf Rangnick, che ha rifiutato un’importante proposte del Bayern Monaco per il post Thomas Tuchel, pur di rimanere in sella alla Nazionale, sono una squadra difficile da affrontare e può contare anche su calciatori che conosciamo bene, come Stefan Posch del Bologna rivelazione di Thiago Motta, nominato nuovo allenatore della Juventus, e il campione d’Italia con l’Inter Marko Arnautovic. Di contro, però, i transalpini del commissario tecnico Didier Deschamps, si presentano a questa competizione come una delle favorite alla conquista del titolo e possono contare su una folta colonia ‘italiana’, da Maignan a Theo Hernandez passando per Rabiot e Giroud, insieme a Kylian Mbappe, nuovo centravanti del Real Madrid campione d’Europa di Carlo Ancelotti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Merkur Spiel-Arena’ di Dusseldorf.

FORMAZIONI UFFICIALI AUSTRIA-FRANCIA

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Sabitzer; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch. CT: Rangnick

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kante, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Thuram; Mbappé. CT: Deschamps

ARBITRO: Manzano (ESP)

CLASSIFICA GRUPPO D:

Olanda* 3 pti, Polonia* 0, Francia 0, Austria 0

*una partita in più