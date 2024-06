Milinkovic-Savic vuole lasciare l’Arabia: il piano per tornare in Serie A

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe tornare in Serie A: ecco il piano per rivederlo in Italia con la maglia della big

Sergej Milinkovic-Savic un anno dopo. Dopo l’esperienza all’Al Hilal, squadra con la quale ha vinto la Saudi Pro League, il centrocampista serbo potrebbe tornare in Italia.

La Serie A non ha mai smesso di interessarsi all’ex Lazio, da anni obiettivo neanche troppo nascosto delle big del massimo campionato italiano. Inter, Juventus, Milan a corrente alternata hanno provato a portare il 29enne di Lleida nelle loro fila, senza però che l’affare si riuscisse mai a concretizzare.

Ora però le cose potrebbero cambiare. Milinkovic-Savic, infatti, potrebbe far ritorno in Italia e la Juventus ha riattivato il suo interesse per il 29enne serbo. Stando a quanto riferisce ‘fichajes.com’, i bianconeri si sarebbero rimessi sulle tracce dell’ex Lazio.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic alla Juventus, si parla nuovamente del possibile trasferimento in bianconero. In particolare, il serbo diventerebbe un obiettivo concreto nel caso in cui non arrivasse il rinnovo di Adrien Rabiot.

L’addio del francese aprirebbe lo spazio ad un altro colpo a centrocampo, oltre Douglas Luiz che sembra ormai in dirittura d’arrivo. Con Rabiot via, Giuntoli ha intenzione di chiudere un altro grande colpo nella metà campo: obiettivo principale è Koopmeiners, ma ora torna di moda il nome di Milinkovic-Savic. Il serbo è reduce da un’annata dominante nella Saudi Pro League: 12 gol e 17 assist complessivi per l’ex Lazio che ora potrebbe tornare in Serie A. La Juventus ci prova.