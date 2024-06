La big lo ha già scaricato: nuova occasione per Milan e Roma

Dall’Inghilterra trapelano importanti aggiornamenti sul suo futuro: improvvisamente potrebbe rivelarsi un’occasione importante per Milan e Roma

Annunciato ufficialmente l’arrivo di Paulo Fonseca, il Milan sta pianificando le prime mosse di una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia piuttosto movimentata sia in entrata che in uscita. Oltre al rebus Zirkzee, infatti, a tenere banco in casa rossonera sono anche le voci riguardanti il futuro di Theo Hernandez, ma non solo.

Alla luce degli ultimi addii ufficiali, infatti, oltre all’acquisto dell’erede di Giroud il “Diavolo” sarà chiamato a puntellare con acquisti mirati il proprio reparto difensivo, rimasto orfano di alcuni punti di riferimento. Tra i diversi profili sondati dal club rossonero, l’ultima idea potrebbe portare direttamente in Premier League. Secondo quanto riferito da Simon Phillips, infatti, sarebbe tutt’altro che scontata la permanenza di Benoit Badiashile al Chelsea. Acquistato dal Monaco per 38 milioni di euro ormai 18 mesi fa, il gigante francese ha faticato e non poco a trovare quella continuità di rendimento che ne aveva caratterizzato l’exploit in Ligue 1.

Alle prese con un vero e proprio restyling del reparto difensivo, i londinesi potrebbero dunque prendere in considerazione l’idea di cedere Badiashile. A tal proposito, Milan e Roma avrebbero cominciato a sondare il terreno per capire i margini di manovra; da non trascurare neanche la possibile pista saudita, che negli ultimi giorni sarebbe ritornata prepotentemente in auge. Ad ogni modo, legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2030, Badiashile potrebbe rappresentare un’occasione concreta per le italiane soprattutto se il Chelsea aprisse al prestito. Staremo a vedere cosa succederà.