Il Milan batte l’Inter: colpo azzurro per Fonseca

‘Scippo’ alla Juventus che avrebbe già un accordo con il calciatore. Il club di Cardinale batte quello di Oaktree

Non solo l’erede di Giroud, con la trattativa per Zirkzee ferma sempre sullo scoglio commissioni, per la prossima stagione il Milan cerca rinforzi anche in difesa. Ibrahimovic e soci vogliono regalare a Fonseca un centrale di piede mancino e un laterale destro che possa insidiare la titolarità di Calabria.

In tal senso riemerge un nome protagonista assoluto del calciomercato italiano. Parliamo ovviamente di Giovanni Di Lorenzo, deciso a lasciare il Napoli dopo una stagione pesantissima sul piano sportivo e ambientale. Dopo, soprattutto, le parole di De Laurentiis e del neo Ds Manna: riassumendo, nessuno è incedibile, nemmeno il capitano dell’ultimo Scudetto.

L’incontro con Conte e Manna stesso, non ha cambiato la posizione del calciatore e del suo agente Giuffredi: “Ho spiegato al mister i motivi che hanno condotto alla nostra decisione di lasciare Napoli – ha rivelato a Tv Play – Il mister ha ribadito con forza la sua volontà di trattenere Giovanni, così come noi quella di perseguire la nostra strada”.

Di Lorenzo avrebbe già un accordo con la Juventus, anche se Giuffredi nega con forza: “Posso dire con fermezza che non ho mai parlato con la Juventus, quindi con Giuntoli. Non siamo mai stati contattati da nessuno del club bianconero. Tra l’altro, non è escluso che Di Lorenzo possa andare in altri club…”.

Sondaggio CM.IT: il Milan batte l’Inter per Di Lorenzo

Il sondaggio Telegram di Calciomercato.it si è legato proprio all’ultima frase di Giuffredi, quell'”in altri club” che in teoria apre alla possibilità di un approdo di Di Lorenzo in una rivale della Juve. All’Inter oppure al Milan. “A quale delle due farebbe più comodo?”, abbiamo chiesto. L’esito è stato tutto in favore del Milan.

L’opzione rossonera ha stravinto il sondaggio col 76% dei voti. Il restante 24% è andato a quella nerazzurra. Di Lorenzo perfetto per il Milan, qualora non dovesse andare alla Juventus. Questo, almeno, è quello che pensano i nostri lettori.