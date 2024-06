Spalletti non si accontenta dopo Italia-Albania: “Così non serve a niente”

Luciano Spalletti commenta il successo all’esordio dell’Italia contro l’Albania: le parole del commissario tecnico nel post gara

Buona la prima, con un po’ di sofferenza e grande carattere. L’Italia batte 2-1 l’Albania dopo essere andata sotto quando erano passati appena 23 secondi di gioco. Nel post gara alla ‘Rai’ Luciano Spalletti commenta così il match: “Si sono viste tante cose buone che devono però portare da qualche parte perché fine a sé stesse non servono a niente. C’è la possibilità di andare a far male più volte, poi puoi riuscirci o no. Non abbiamo però preso quella direzione. Abbiamo cambiato idea di andare a far male troppo spesso e troppo velocemente”.

BARELLA – “La Nazionale può fare a meno di chiunque. È sbagliato dire che una squadra dipende da un giocatore: tutte le volte che lo direte, io dirò che sbagliate”.

SECONDO TEMPO – “Loro hanno provato a fare qualcosa di più e noi dovevamo avere ancora più spazi in avanti, invece siamo stati risucchiati dalla loro linea difensiva, non abbiamo seguito la loro pressione. A volte ci viene di essere un po’ comodi nel fare le cose, non in maniera cattiva per avere il vantaggio che possa determinare il gol”.