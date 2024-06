Niente rinnovo, la Juve gli dice addio: è UFFICIALE

La Juventus chiude un’era e guarda al futuro: niente rinnovo e l’addio che diventa ufficiale, non sarà più bianconero

Addio alla Juventus. Non ci sarà il rinnovo di contratto ed era ampiamente prevedibile. Ora però è arrivata l’ufficialità: dal prossimo 1° luglio, Federico Cherubini non sarà più un dirigente bianconero.

Lo ha ufficializzato la società piemontese con una nota pubblicata nel tardo pomeriggio: “Dopo dodici anni, ricchi di soddisfazioni e successi – si legge nel comunicato – , il prossimo 30 giugno si chiuderà l’avventura di Federico Cherubini alla Juventus”. La nota quindi prosegue, ricordando gli anni juventini di Cherubini: “Un viaggio, iniziato nel 2012, che ha visto Cherubini arrivare in bianconero dal Foligno e l’ha portato a occuparsi a tutto tondo del mondo Juventus. Diverse vesti, ma un unico filo comune in ogni ruolo ricoperto: competenza e professionalità”.

Juventus, addio a Cherubini: il comunicato ufficiale

La Juventus non manca di ringraziare Cherubini per quanto fatto nei suoi anni in bianconero. Il dirigente è attualmente sospeso e ha da poco finito di scontare la squalifica di sedici mesi, arrivata nell’ambito del caso plusvalenze.

Il dirigente con la Juventus ha rivestito diversi incarichi: prima direttore sportivo delle squadre giovanili, quindi l’approdo in prima squadra nel ruolo di direttore sportivo al fianco di Paratici. Con l’addio di quest’ultimo, diventa uomo di riferimento dell’area sportiva affiancando Arrivabene.