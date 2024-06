Morata segna e si prende la rivincita: “Triennale con un top club”

Protagonista del primo tempo contro la Croazia, Alvaro Morata sta calamitando l’attenzione mediatica anche in sede di calciomercato. Le ultime prese di posizione

La furia iberica sta letteralmente abbattendo la Croazia. Grazie ad un primo tempo praticamente perfetto, la Spagna è andata all’intervallo in vantaggio per 3-0 nella sua sfida d’esordio. A stappare la partita è stato il sigillo di Alvaro Morata, abile a scattare sulla linea del fuorigioco, ad incunearsi in area e a battere Livakovic con un perfetto interno sinistro.

Il gol di Morata – come prevedibile – non è stato commentato positivamente soltanto dai tanti tifosi spagnoli. Al centro di molte voci di calciomercato, l’attaccante dell’Atletico Madrid è ritornato ad essere accostato con una certa insistenza a diversi club italiani. Oltre alla Juventus, infatti, sondaggi esplorativi allo scopo di valutare la fattibilità dell’operazione sono stati effettuati anche dalla Roma. Seguito con interesse anche da club sauditi, l’ex canterano del Real Madrid ha certificato un rapporto con l‘Atletico Madrid ormai ai minimi termini con dichiarazioni ufficiali che hanno fatto immediatamente il giro del web. La rete contro la Croazia, di fatto, ha riacceso queste voci, calamitando non pochi commenti dei tifosi che vorrebbero Morata nella propria squadra del cuore. Ecco una rapida carrellata:

Il ritorno di Morata sarebbe un upgrade CLAMOROSO per la nostra panchina.

Da solo vale il doppio di Milik+Kean. — JC (Discepolo del Messia di São Bernardo do Campo) (@JCTweet_) June 15, 2024

Alvaro Morata a luglio deve far parte della JUVENTUS FC SPA — Alessandro Gatti (@al3g4tti) June 15, 2024

Morata Juventus legend 🫡🖤🤍 — 🇧🇷🇵🇹 (@farazianism) June 15, 2024

Morata playing for his triennial transfer to a big club — Jack Patience (@jackpatience1) June 15, 2024

è chiaro che dopo questa partita #Morata non verrà mai a Roma #EURo2024📷 #SpagnaCroazia — 𝒍𝒖𝒄𝒂 𝟕𝟕 (@luca__1977) June 15, 2024

VAMOS MORATA TE QUEREMOSSSSSSSS https://t.co/0RefqeuovJ — lu hugged paul 🇪🇸 (@lulovesmayo) June 15, 2024

morata balón de oro — fran y ale 4ever (@fraannww) June 15, 2024

Gente che non vorrebbe questo Morata alla Roma. Ma siamo pazzi proprio — Andrea 💫 (@heavy_il) June 15, 2024