La Spagna stravince e si diverte: Croazia stordita con un netto 3-0

Con una prestazione molto convincente le “Furie Rosse” archiviano positivamente il primo impegno contro la Croazia

C’era molta attesa per capire quello che sarebbe stato l’esordio della Spagna anche nell’economia del Girone B. Con una prova quasi perfetta, le ‘Furie Rosse’ hanno praticamente strapazzato la Croazia, annichilendola con una netto 3-0: ad imprimere una direzione ben precisa all’incontro sono state le reti di Morata, Fabian Ruiz e Carvajal.

Un vero e proprio dominio quello della Spagna, che dopo aver preso in mano le redini dell’incontro hanno gestito a loro piacimento i ritmi della sfida. Al cospetto di una Croazia eccessivamente remissiva, gli iberici hanno prima preso le misure all’avversario salvo poi stanarlo con una rapida verticalizzazione con la quale Morata si è presentato indisturbato in area di rigore. Il sigillo dell’attaccante dell’Atletico Madrid ha di fatto messo in discesa la gara per gli iberici, in grado di portarsi sul doppio vantaggio dopo qualche giro di lancetta grazie a Fabian Ruiz.

A chiudere una gara mai in discussione è stato poi Dani Carvajal, pescato perfettamente con un cross delizioso. Nel secondo tempo la Croazia ha provato a creare qualche grattacapo dalle parti di Unai Simon, ma si è visto annullare un gol per via di un’infrazione di Perisic al momento della respinta di Unai Simone del rigore sbagliato da Petkovic. Il finale è pure accademia, con la Spagna che dunque comincia nel migliore dei modi la sua avventura agli Europei.